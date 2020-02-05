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05.02.2020 04:21
Рубрика: В мире

Власти США эвакуируют американцев из Китая несколькими рейсами

Соединенные Штаты планируют организовать несколько авиарейсов для эвакуации из Китая своих граждан и их близких в связи со вспышкой пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV. Информацию об этом во вторник распространило диппредставительство США в КНР.

Фото: AP Photo/ Evan Vucci
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Сообщается, что шестого февраля Госдеп организует для граждан США дополнительные рейсы из международного аэропорта Уханя (провинция Хубэй). Не имеющим американского гражданства детям, супругам или родителям американцев также позволят вылететь в США, пишет ТАСС. Китайские медики обследуют в аэропорту всех пассажиров, и будут отказывать в посадке любому гражданину, имеющему проблемы со здоровьем. Кроме того, они могут провести принудительную госпитализацию любого лица.

По данным The Wall Street Journal, во вторник в Ухань прибыли два американских самолета, доставившие в Китай груз медикаментов. Ранее госсекретарь Майк Помпео заявлял, что США планируют направить еще несколько самолетов в КНР.

Напомним, в конце января первый борт доставил из КНР около 200 американских граждан, в том числе дипломатов и членов их семей. Все они сейчас находятся на 14-дневном карантине на базе ВВС Марч в штате Калифорния. Между тем, на территории США уже подтверждено 11 случаев заболевания пневмонией, вызванной 2019-nCoV. Случаи зафиксированы в штатах Калифорния, Иллинойс, Аризона, Вашингтон и Массачусетс.

В мире США В мире Восточная Азия Китай Распространение нового коронавируса

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