Боевое крещение русских авианосцев: как М-5 нанесли удар по Зонгулдаку

Утром 6 февраля 1916 года в Черном море с авианосных кораблей "Александр I" и "Николай I" отправилась в полет группа бомбардировщиков - самолетов М-5. Целью 14 гидропланов стал турецкий порт Зонгулдак, где добывался ценнейший энергетический ресурс Первой мировой - уголь.

Действия авианосцев начала ХХ века прикрывали миноносцы "Поспешный", "Громкий", "Заветный" и "Завидный", а также линкор "Императрица Мария" и крейсер "Кагул". Возглавлял первую маневренную группу Черноморского флота вице-адмирал Павел Новицкий.

Подойдя на 20 морских миль к Зонгулдаку, гидроавиатранспорты спустили на воду самолеты-амфибии конструкции Дмитрия Григоровича.

"В 10 часов 27 минут я первым полетел на аппарате №37 на Зонгулдак, имея наблюдателя моториста I статьи Олейникова, взяв с собой на аппарат две пудовые и две десятифунтовые бомбы. Подлетая к Зонгулдаку, я увидел в гавани за молом, стоящий носом к выходу, большой однотрубный двухмачтовый пароход, который сильно дымил. Сделав над городом и гаванью на высоте 900 - 1100 метров три круга, мой наблюдатель сбросил все четыре бомбы", - писал в донесении командир авиазвена лейтенант Раймонд Эссен.

Всего на взлет воздушной армады потребовалось в общей сложности 36 минут. Силы ПВО Турции пытались противодействовать, но безуспешно. В общей сложности воздушный налет продолжался чуть более часа.

Гидросамолеты сбросили 38 авиабомб и потопили транспорт "Ирмингард" грузоподъемностью 7200 тонн, а также большое количество парусных шхун. Во время подъема первого самолета "Александр I" был атакован германской подводной лодкой "UB-7", но, к счастью, неудачно.