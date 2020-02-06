Бучневич и Шестеркин из "Нью-Йорк Рейнджерс" огорчили "Торонто"

"Нью-Йорк Рейнджерс" благодаря трем очкам Павла Бучневича и 27 отраженным броскам Игоря Шестеркина переиграл "Торонто" - 5:3.

"Нью-Йорк Рейнджерс" на своей площадке принимал "Бостон" в матче регулярного сезона НХЛ. Обе команды располагаются за пределами зоны плей-офф, а "кленовые листья" остро испытывают проблемы во вратарской линии. Травма основного голкипера Фредерика Андерсена вынуждает руководство клуба искать голкипера, который смог бы достойно подменить основного стража ворот. В числе главных претендентов на переезд в Торонто называют кипера "Рейнджерс" Александра Георгиева.

Матч для гостей начался неплохо - Джон Таварес на восьмой минуте вывел свою команду вперед. Но затем Филип Хитил счет сравнял. В конце периода "рейнджеры" стараниями Мики Зибанежада и Криса Крайдера забросили две шайбы в ворота "Торонто" с интервалом в шесть секунд.

Во втором периоде команды обменялись голами. На точный бросок Остона Мэтьюса ответил россиянин Павел Бучневич, которого наставник "Рейнджерс" жестко раскритиковал за игру в последних матчах. Несмотря на дубль Мэтьюса, в третьем периоде хозяева довели встречу до победы - 5:3. Одним из героев матча стал Бучневич, который к заброшенной шайбе добавил две голевые передачи. Лидер команды Артемий Панарин в этом матче очков не набрал. Голкипер "Рейнджерс" Илья Шестеркин отразил 27 из 30 бросков по своим воротам, одержав четвертую победу в первых пяти матчах в НХЛ.