У пингвинов обнаружили черты человеческой речи

Африканские пингвины используют речевые образцы, аналогичные человеческим. К такому выводу пришли ученые из Италии, которые изучили общение почти трех десятков птиц из разных колоний, содержащихся в местных зоопарках.

Исследователи записали почти 600 "восторженных песен", отмечает "Газета.ru". Одинокие африканские пингвины применяют такой вокал в брачный период. Звуки содержали три разных слога разной продолжительности, из которых образовывались короткие и длинные "слова".

По предположению ученых, пингвины имеют две черты человеческой речи: во-первых, они чаще используют короткие слова, во-вторых - чем длиннее предложение, тем короче звуки внутри него.

Эти принципы речи сформулированы в двух лингвистических законах: законе Ципфа и законе Менцерата-Альтмана, и используются в большинстве языков народов мира.