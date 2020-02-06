Четыре человека погибли при обстрелах боевиками жилых кварталов Алеппо

Жилые кварталы на западе Алеппо подверглись в среду обстрелам. Бандформирования открыли огонь из реактивных систем залпового огня. В результате разрывов снарядов в Эль-Хамдании погибли по меньшей мере четыре человека, еще семеро получили ранения.

Сирийская артиллерия ответила огнем, боевики понесли потери в живой силе и технике, сообщает ТАСС, ссылаясь на информационное агентство SANA. По его данным, террористы обстреливают город с юго-западных окраин, которые находятся под их контролем, в частности из микрорайона Рашидин-4.

Тем временем в провинции Идлиб правительственные войска вошли в город Саракиб. На данный момент военные заняты зачисткой жилых кварталов. Значимость контроля над этим населенным пунктом в том, что он долгое время служил форпостом для боевиков из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).