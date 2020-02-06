Указ главы Чувашской Республики от 6 февраля 2020 года № 20 "О структуре органов исполнительной власти Чувашской Республики"

В целях формирования эффективной структуры органов исполнительной власти Чувашской Республики, руководствуясь статьями 72 и 73 Конституции Чувашской Республики, постановляю:
1. Образовать Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики, передав ему функции:
Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики в сфере промышленности и электроэнергетики;
Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунально¬го хозяйства Чувашской Республики в сфере энергетики.
2. Переименовать Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики в Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики, передав ему функции Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики в сфере туризма.
3. Преобразовать Министерство юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики в Государственную службу Чувашской Республики по делам юстиции, передав его функции:
по проведению правовой экспертизы проектов правовых актов Чувашской Республики, антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Чувашской Республики и их проектов, а также общей координации проведения органами исполнительной власти Чувашской Республики мониторинга правоприменения законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, мониторинга правоприменения законов и иных нормативных правовых актов Чувашской Республики, мониторинга правовых актов Чувашской Республики на предмет соответствия законодательству Российской Федерации Администрации Главы Чувашской Республики;
в сфере имущественных и земельных отношений Министерству экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики.
4. Преобразовать Министерство Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
5. Утвердить прилагаемую структуру органов исполнительной власти Чувашской Республики.
6. Установить, что органы исполнительной власти Чувашской Республики, которым переданы функции иных органов исполнительной власти Чувашской Республики в соответствии с настоящим Указом, являются их правопреемниками по обязательствам, в том числе по обязательствам, возникшим в результате судебных решений.
7. Кабинету Министров Чувашской Республики:
обеспечить проведение реорганизационных мероприятий в соответствии с настоящим Указом;
определить численность органов исполнительной власти Чувашской Республики и фонд оплаты труда с учетом распределения функций в соответствии с настоящим Указом;
уточнить функции органов исполнительной власти Чувашской Республики с учетом распределения функций в соответствии с настоящим Указом;
обеспечить решение организационно-штатных, финансовых, материально-технических и иных вопросов, связанных с реализацией настоящего Указа;
привести свои акты в соответствие с настоящим Указом;
принять иные необходимые меры по реализации настоящего Указа.
8. Признать утратившими силу:
Указ Главы Чувашской Республики от 30 сентября 2015 г. № 134 "О структуре органов исполнительной власти Чувашской Республики";
пункт 2 Указа Главы Чувашской Республики от 21 декабря 2015 г. № 203 "О внесении изменений в Указ Президента Чувашской Республики от 1 сентября 2006 г. № 73 и Указ Главы Чувашской Республики от 30 сентября 2015 г. № 134";
пункт 5 Указа Главы Чувашской Республики от 7 октября 2016 г. № 142 "О совершенствовании государственного управления в Чувашской Республике";
пункт 3 Указа Главы Чувашской Республики от 28 мая 2018 г. № 50 "О Министерстве цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики";
пункт 4 Указа Главы Чувашской Республики от 30 апреля 2019 г. № 55 "О Министерстве Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям".
9. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Главы Чувашской Республики О.Николаев
Утверждена Указом Главы Чувашской Республики от 06.02.2020 № 20
Структура
органов исполнительной власти Чувашской Республики
I. Глава Чувашской Республики
II. Кабинет Министров Чувашской Республики
III. Администрация Главы Чувашской Республики
IV. Министерства Чувашской Республики:
Министерство здравоохранения Чувашской Республики
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики
Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики
Министерство финансов Чувашской Республики
Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики
V. Иные органы исполнительной власти Чувашской Республики:
Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Государственная ветеринарная служба Чувашской Республики
Государственная служба Чувашской Республики по делам юстиции
Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам
Государственная жилищная инспекция Чувашской Республики
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики
VI. Полномочное представительство Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации
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