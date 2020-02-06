Указ главы Чувашской Республики от 6 февраля 2020 года № 20 "О структуре органов исполнительной власти Чувашской Республики"

В целях формирования эффективной структуры органов исполнительной власти Чувашской Республики, руководствуясь статьями 72 и 73 Конституции Чувашской Республики, постановляю:

1. Образовать Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики, передав ему функции:

Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики в сфере промышленности и электроэнергетики;

Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунально¬го хозяйства Чувашской Республики в сфере энергетики.

2. Переименовать Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики в Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики, передав ему функции Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики в сфере туризма.

3. Преобразовать Министерство юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики в Государственную службу Чувашской Республики по делам юстиции, передав его функции:

по проведению правовой экспертизы проектов правовых актов Чувашской Республики, антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Чувашской Республики и их проектов, а также общей координации проведения органами исполнительной власти Чувашской Республики мониторинга правоприменения законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, мониторинга правоприменения законов и иных нормативных правовых актов Чувашской Республики, мониторинга правовых актов Чувашской Республики на предмет соответствия законодательству Российской Федерации Администрации Главы Чувашской Республики;

в сфере имущественных и земельных отношений Министерству экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики.

4. Преобразовать Министерство Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

5. Утвердить прилагаемую структуру органов исполнительной власти Чувашской Республики.

6. Установить, что органы исполнительной власти Чувашской Республики, которым переданы функции иных органов исполнительной власти Чувашской Республики в соответствии с настоящим Указом, являются их правопреемниками по обязательствам, в том числе по обязательствам, возникшим в результате судебных решений.

7. Кабинету Министров Чувашской Республики:

обеспечить проведение реорганизационных мероприятий в соответствии с настоящим Указом;

определить численность органов исполнительной власти Чувашской Республики и фонд оплаты труда с учетом распределения функций в соответствии с настоящим Указом;

уточнить функции органов исполнительной власти Чувашской Республики с учетом распределения функций в соответствии с настоящим Указом;

обеспечить решение организационно-штатных, финансовых, материально-технических и иных вопросов, связанных с реализацией настоящего Указа;

привести свои акты в соответствие с настоящим Указом;

принять иные необходимые меры по реализации настоящего Указа.

8. Признать утратившими силу:

Указ Главы Чувашской Республики от 30 сентября 2015 г. № 134 "О структуре органов исполнительной власти Чувашской Республики";

пункт 2 Указа Главы Чувашской Республики от 21 декабря 2015 г. № 203 "О внесении изменений в Указ Президента Чувашской Республики от 1 сентября 2006 г. № 73 и Указ Главы Чувашской Республики от 30 сентября 2015 г. № 134";

пункт 5 Указа Главы Чувашской Республики от 7 октября 2016 г. № 142 "О совершенствовании государственного управления в Чувашской Республике";

пункт 3 Указа Главы Чувашской Республики от 28 мая 2018 г. № 50 "О Министерстве цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики";

пункт 4 Указа Главы Чувашской Республики от 30 апреля 2019 г. № 55 "О Министерстве Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям".

9. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы Чувашской Республики О.Николаев









Утверждена Указом Главы Чувашской Республики от 06.02.2020 № 20

Структура

органов исполнительной власти Чувашской Республики

I. Глава Чувашской Республики

II. Кабинет Министров Чувашской Республики

III. Администрация Главы Чувашской Республики

IV. Министерства Чувашской Республики:

Министерство здравоохранения Чувашской Республики

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики

Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики

Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики

Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики

Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики

Министерство финансов Чувашской Республики

Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики

V. Иные органы исполнительной власти Чувашской Республики:

Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Государственная ветеринарная служба Чувашской Республики

Государственная служба Чувашской Республики по делам юстиции

Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам

Государственная жилищная инспекция Чувашской Республики

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики

VI. Полномочное представительство Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации





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