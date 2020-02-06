ЕБРР рассчитывает включить Минск в число ведущих партнеров

В пятерке ведущих партнеров президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарт через несколько лет рассчитывает увидеть и Минск. Об этом он заявил 6 февраля на встрече с Александром Лукашенко, передает пресс-служба главы государства.

"Банк очень много вкладывал в развитие инфраструктуры и различных стратегий, что вывело республику на девятое место среди стран, с которыми он работает. Мы рассчитываем на дальнейшее сотрудничество и на то, что Беларусь выйдет в пятерку лидирующих государств по этому показателю в следующие несколько лет", - спрогнозировал глава ЕБРР, который занимает эту должность уже восемь лет. Поскольку он не планирует переизбираться в очередной раз, в июле текущего года срок его полномочий истекает.

В свою очередь глава Беларуси поблагодарил своего визави за поддержку республики, напомнив, что за почти три десятилетия ЕБРР инвестировал в РБ порядка 2,9 млрд евро. Только за прошлый год объем инвестиций составил около 400 млн евро. "Мы очищали воду, утепляли дома, строили самые современные дороги за эти деньги. Это связано и с вашим именем, и я здесь ничего не преувеличиваю", - подчеркнул Лукашенко и с долей юмора даже предложил "одну из дорог назвать Чакрабарти, потому что лучшие дороги построены с поддержкой банка".

Президент РБ рассчитывает на продолжение эффективного взаимодействия с новым руководством ЕБРР, а также с Сумой Чакрабарти в новой должности. "Вы очень видный человек в Великобритании. Если вы останетесь в Лондоне, мы очень рассчитываем, что вы поможете нам установить такие же дружеские отношения между Беларусью и Великобританией, какие у нас сложились с вашим банком", - отметил глава государства.

В настоящее время, сообщают официальные источники, ЕБРР готовит документ о стратегическом планировании деятельности на 2021-2025 годы. Предполагается, что в этот период его годовой показатель инвестиций увеличится до 11,4 млрд евро, а особый акцент будет сделан на проекты, которые способствуют переходу к низкоуглеродной экономике, применению и внедрению новых технологий.

Кстати, через месяц завершается срок полномочий и главы представительства банка в РБ Александра Пивоварского, который работал в этой должности последние четыре года, а его место займет Марина Петров.