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Рубрика: В мире

С плеча на плечо

Индия планирует собирать российские зенитные ракеты
Текст: Сергей Птичкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 26(8080)
Контракт на поставку переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла-С" планируется подписать до конца года. Он предусматривает поставки пусковых установок и ракет, а также лицензионное производство ракет на индийском государственном предприятии Bharat Dynamics Ltd.

Эту информацию сообщили сразу несколько информагентств со ссылкой на Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству. В индийском городе Лакхнау, штат Уттар-Прадеш, сейчас проходит крупный оружейный салон Defexpo India 2020. В рамках салона активно обсуждаются перспективы дальнейшего развития российско-индийских военно-технических отношений.

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В том числе ведутся контрактные переговоры на поставку комплексов "Игла-С" и организацию их производства в Индии. Предполагается, что все вопросы согласуют уже в ближайшее время, а сам контракт будет подписан до конца года.

Издание Defense News, специализирующееся на военно-промышленной тематике, сообщало, что стоимость сделки может составить до 1,5 млрд долларов. На вооружении индийской армии находятся комплексы "Игла". Однако сейчас идет активное переоснащение всех видов вооруженных сил новейшей техникой. В соответствие с программой VSHORAD, которая предусматривает модернизацию систем ПВО ближнего действия, Индия, как сообщается, планирует закупить 5175 ракет и пусковых установок ПЗРК "Игла-С".

Все они поступят из России в различной комплектации, а 600 ракет будут собраны на индийском госпредприятии.

В мире Юго-Восточная Азия Индия

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