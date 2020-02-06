Постановление правительства Республики Ингушетия от 5 февраля 2020 года № 11 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Республики Ингушетия за IV квартал 2019 года"

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Закона Республики Ингушетия от 19 июля 1998 г. № 8-РЗ "О прожиточном минимуме в Республике Ингушетия" Правительство Республики Ингушетия постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Республике Ингушетия за IV квартал 2019 года в среднем на душу населения - 10 012 рублей, для трудоспособного населения - 10 534 рубля, пенсионеров - 7 848 рублей, детей - 10 375 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Председателя Правительства Республики Ингушетия В.Сластенин