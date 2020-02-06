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06.02.2020 10:03
Рубрика: Власть

Косачев назвал ожидаемым оправдание Трампа по делу об импичменте

Текст: Галина Мисливская
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал ожидаемым результат голосования в Сенате США по вопросу об импичменте президента Дональда Трампа. Ранее верхняя палата Конгресса, где однопартийцы действующего хозяина Белого дома составляют большинство, оправдала его по всем пунктам обвинений.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

"Решение абсолютно ожидаемое, вне зависимости от содержания обвинений, предъявленных Трампу. Элементарный расклад сил, подсчет голосов в Сенате не содержал в себе никакой интриги", - сказал Константин Косачев в беседе с RT.

Фото: AP Photo/Mel Evans
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По его мнению, теперь тема импичмента закрыта, более того - она скорее сыграла в пользу Трампа, нежели против него. "Любые последующие попытки демократов спекулировать на теме импичмента будут выглядеть несостоятельными и напоминать, что им не удалось достичь заявленной политической цели", - сказал сенатор.

Теперь Дональд Трамп может "уверенно готовиться к предстоящим выборам".

"Он на них совершенно точно пройдет. И шансы на переизбрание у него с сегодняшнего дня еще выше, чем до голосования в сенате", - заключил Константин Косачев.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Процедура импичмента Дональда Трампа

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