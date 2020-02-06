Косачев назвал ожидаемым оправдание Трампа по делу об импичменте

"Решение абсолютно ожидаемое, вне зависимости от содержания обвинений, предъявленных Трампу. Элементарный расклад сил, подсчет голосов в Сенате не содержал в себе никакой интриги", - сказал Константин Косачев в беседе с RT.

По его мнению, теперь тема импичмента закрыта, более того - она скорее сыграла в пользу Трампа, нежели против него. "Любые последующие попытки демократов спекулировать на теме импичмента будут выглядеть несостоятельными и напоминать, что им не удалось достичь заявленной политической цели", - сказал сенатор.

Теперь Дональд Трамп может "уверенно готовиться к предстоящим выборам".

"Он на них совершенно точно пройдет. И шансы на переизбрание у него с сегодняшнего дня еще выше, чем до голосования в сенате", - заключил Константин Косачев.