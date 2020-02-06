Медведев и Турчак обсудили подготовку к выборам

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев обсудил с секретарем генсовета партии Андреем Турчаком подготовку к предстоящему избирательному циклу.

На встрече также обсуждались поставленные перед партией задачи в ходе недавнего заседания бюро Высшего совета.

В частности, Медведев подчеркнул, что "Единая Россия" выполняет ведущую роль в формировании политической и социальной повестки страны, в реализации курса президента. "И все государственные институты должны помогать партии", - приводят его слова в пресс-службе партии.

Председатель "Единой России" также отметил, что "в числе основных направлений работы партии по-прежнему остается работа по реализации нацпроектов, правозащитная деятельность, решение наиболее острых социально значимых проблем, волнующих граждан".