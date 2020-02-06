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06.02.2020 18:13
Рубрика: Власть

Медведев и Турчак обсудили подготовку к выборам

Текст: Айсель Герейханова

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев обсудил с секретарем генсовета партии Андреем Турчаком подготовку к предстоящему избирательному циклу.

Фото: iStock
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На встрече также обсуждались поставленные перед партией задачи в ходе недавнего заседания бюро Высшего совета.

В частности, Медведев подчеркнул, что "Единая Россия" выполняет ведущую роль в формировании политической и социальной повестки страны, в реализации курса президента. "И все государственные институты должны помогать партии", - приводят его слова в пресс-службе партии.

Председатель "Единой России" также отметил, что "в числе основных направлений работы партии по-прежнему остается работа по реализации нацпроектов, правозащитная деятельность, решение наиболее острых социально значимых проблем, волнующих граждан".

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия"

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