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06.02.2020 11:13
Рубрика: В мире

Морозова: ВСУ обстреляли бомбоубежище в Горловке

Текст: Юрий Когалов

Украинская сторона в нарушение Женевской конвенции обстреляла в Горловке территорию школы, где расположено бомбоубежище. Об этом проинформировала уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, выразив надежду, что виновные в этом преступлении будут наказаны.

"Мне стало известно, что 5 февраля украинскими вооруженными формированиями был произведен минометный обстрел города Горловка. Не говоря уже о том, что это - прямое нарушение Женевской конвенции, а именно 13 статьи, касающейся защиты гражданского населения, ужасает тот факт, что обстрел велся по территории школы, где было расположено бомбоубежище", - отметила Морозова. По ее словам, лишь по счастливой случайности никто не пострадал. В тот момент в бомбоубежище находились шесть человек. В настоящее время на территории школы работают саперы чтобы обезвредить все мины.

Фото: iStock
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"Действия ВФУ не только подрывают соглашение о бессрочном прекращении огня, вступившее в силу 21 июля 2019 года, но и несут прямую угрозу жизни мирным жителям Донбасса. Подобные шаги можно расценивать либо как неспособность руководства Украины влиять на собственные вооруженные силы, либо как их прямое одобрение нарушения норм международного гуманитарного права", - подчеркнула омбудсмен.

Она заверила, что проинформирует об этом инциденте международные правовые организации. "ДНР выполняет взятые на себя обязательства в вопросе мирного урегулирования конфликта, и если государство Украина солидарно с нами в этом вопросе, то все виновники данного преступления будут привлечены к ответственности", - выразила надежду Морозова.

По данным СЦКК, за минувшие сутки украинские силовики 10 раз нарушили режим прекращения огня. При обстрелах применялось минометы калибром 82 и 120 мм, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

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