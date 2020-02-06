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06.02.2020,  
12:03
Текст:  Руслан Мельников

Отражение ракетного удара по Дамаску сняли на видео

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Российский высокоточный "Краснополь" вновь замечен в Сирии

В интернете появились видеоролики, показывающие работу сил ПВО Сирии.

Судя по сообщению агентства SANA, в кадр попали действия сирийских комплексов, прикрывающих Дамаск. На видео запечатлены вспышки в небе, которые могут свидетельствовать о ликвидации воздушных целей средствами ПВО.

Ранее сообщалось, что Дамаск подвергся ракетному удару, для отражения которого были задействованы силы ПВО.

По информации СМИ удар был нанесен по западной части города со стороны Израиля. При этом, как утверждается, большая часть ракет была сбита в воздухе.

Достоверной информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

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