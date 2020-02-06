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06.02.2020 02:31
Рубрика: В мире

Поддержавшего импичмент республиканца предложили исключить из партии

Сенатор-республиканец Митт Ромни. Фото: AP Photo/Rick Bowmer Сенатор-республиканец Митт Ромни. Фото: AP Photo/Rick Bowmer
Сенатор-республиканец Митт Ромни. Фото: AP Photo/Rick Bowmer

Сын президента США Дональда Трампа - Дональд Трамп-младший - считает, что сенатора-республиканца Митта Ромни надо исключить из партии за то, что он частично поддержал инициированный демократами импичмент. Во время голосования в Сенате Ромни поддержал обвинение в злоупотреблении властью в отношении главы Белого дома. Он стал первым сенатором в американской истории, выступившим во время судебного процесса в верхней палате конгресса за отстранение президента-однопартийца от власти.

Фото: AP Photo/Mel Evans
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По мнению сына Трампа, Ромни был слишком слаб, чтобы победить демократов на президентских выборах в 2012 году, теперь он их поддержал, пишет ТАСС. "Он официально присоединился к восстанию и должен быть исключен из Республиканской партии", - написал Трамп-младший в своем Twitter. По его мнению, Ромни никогда не станет президентом США.

Напомним, в среду вечером Сенат конгресса США оправдал президента Дональда Трампа по двум пунктам обвинения на процессе по импичменту. Речь шла о злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса. Это значит, что глава Белого дома пробудет на посту президента до января 2021 года, а если переизберется на второй срок, то еще четыре года.

В мире США Дональд Трамп

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