Попадание противотанковой ракеты в "Шилку" сняли на видео в Сирии

В Сирии террористы атаковали зенитную самоходную установку "Шилка" правительственных войск противотанковой управляемой ракетой. Боевая машина находилась на защищенной позиции среди развалин в одном из населенных пунктов.

В результате оператор смог попасть ПТУР лишь в направленные в сторону противника 23-мм орудия, которые были выведены из строя. Сама же ЗСУ сильно не пострадала и после ремонта может быть возвращена в строй.

Также стало известно об обстреле техники 4-й бронетанковой дивизии, которая считается одним из элитных соединений вооруженных сил САР.

Судя по видеокадрам, под огнем оказались Т-72М1 Adra, имеющий дополнительную защиту в виде контейнеров с наполнителем и противокумулятивных экранов, а также обычный Т-72. После попадания боеприпасов они не загорелись и не взорвались. Однако, судя по всему, первый танк лишился возможности передвигаться, и противодействие бандформирований не позволяет пока его эвакуировать.

Военные эксперты отмечают, что в последние недели в Сирии отмечено резкое увеличение фактов применения ПТУР боевиками. При этом такое оружие используется не только по бронетехнике, но и по автомобилям различных типов, инженерным сооружениям и группам военнослужащих.

Как рассказал администратор интернет-проекта "Отвага 2004" Леонид Карякин, судя по подсчетам, опубликованным в Сети в этом году, террористами было израсходовано уже более 50 управляемых ракет.

"За весь 2018 год было зафиксировано 63 таких случая. В прошлом году их число выросло до 162-х. Все свидетельствует о том, что есть силы, которым не выгодна стабилизация обстановки в этом регионе, и они снабжают незаконные вооруженные формирования оружием и боеприпасами", - прокомментировал он.