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06.02.2020,  
14:34
Текст:  Олег Корякин

Производство АК-203 в Индии планируют запустить в 2020 году

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

В Индии в 2020 году собираются запустить серийный выпуск нового автомата Калашникова АК-203.

Фото: Концерн Калашников / youtube.com
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео

Об этом сообщили ТАСС представители Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ (ФСВТС) на Международной выставке вооружений Defexpo 2020 в Индии.

"Необходимо в кратчайшие сроки заключить контракт с Минобороны Индии на якорный заказ, который предположительно составит 650 тысяч автоматов. Надеемся, что уже до конца года будут произведены первые партии этого современного стрелкового оружия", - уточнили в пресс-службе ФСВТС.

Автомат АК-203 является развитием "сотой серии" Калашниковых. Его отличают складной регулируемый приклад, эргономичная пистолетная рукоятка и удобный и переводчик с подпальцевым упором. Пламегаситель выполняет функцию компенсатора.

Автомат имеет несколько планок Пикатинни, может быть оснащен подствольным гранатометом.

Что касается боевых характеристик, то заводские тесты показали высокую кучность.

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