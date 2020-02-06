Производство АК-203 в Индии планируют запустить в 2020 году

В Индии в 2020 году собираются запустить серийный выпуск нового автомата Калашникова АК-203.

Об этом сообщили ТАСС представители Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ (ФСВТС) на Международной выставке вооружений Defexpo 2020 в Индии.

"Необходимо в кратчайшие сроки заключить контракт с Минобороны Индии на якорный заказ, который предположительно составит 650 тысяч автоматов. Надеемся, что уже до конца года будут произведены первые партии этого современного стрелкового оружия", - уточнили в пресс-службе ФСВТС.

Автомат АК-203 является развитием "сотой серии" Калашниковых. Его отличают складной регулируемый приклад, эргономичная пистолетная рукоятка и удобный и переводчик с подпальцевым упором. Пламегаситель выполняет функцию компенсатора.

Автомат имеет несколько планок Пикатинни, может быть оснащен подствольным гранатометом.

Что касается боевых характеристик, то заводские тесты показали высокую кучность.