Закон Псковской области от 4 февраля 2020 года № 2042-ОЗ "О внесении изменения в статью 7 Закона Псковской области "Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетной сферы Псковской области"

Принят областным Собранием депутатов 30 января 2020 года

Статья 1.

Внести в статью 7 Закона Псковской области от 07.10.2010 № 1006-ОЗ "Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетной сферы Псковской области" (с изменениями, внесенными законами области от 11.07.2011 № 1092-ОЗ, от 02.02.2012 № 1130-ОЗ, от 07.06.2013 № 1283-ОЗ, от 26.12.2014 № 1468-ОЗ, от 08.02.2016 № 1636-ОЗ, от 03.02.2017 № 1736-ОЗ, от 08.02.2019 № 1933-ОЗ, от 07.11.2019 № 1992-ОЗ) изменение, изложив ее в следующей редакции:

"Статья 7. Стимулирующие выплаты

1. Работникам бюджетной сферы устанавливаются следующие стимулирующие выплаты:

выплаты за интенсивность и эффективность работы;

выплаты за отличное качество выполняемых работ;

надбавка за стаж работы, выслугу лет;

премии по итогам работы;

надбавка за звание "Заслуженный педагогический работник Псковской области", звание "Заслуженный работник культуры Псковской области", звание "Заслуженный деятель искусств Псковской области", звание "Заслуженный работник здравоохранения Псковской области".

2. Перечень стимулирующих выплат, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждения (государственного органа) в пределах фонда оплаты труда с учетом положений пункта 3 настоящей статьи.

3. Надбавка за звание "Заслуженный педагогический работник Псковской области", звание "Заслуженный работник культуры Псковской области", звание "Заслуженный деятель искусств Псковской области", звание "Заслуженный работник здравоохранения Псковской области" устанавливается по основному месту работы ежемесячно в размере 5000 рублей при условии, что присвоенное звание соответствует трудовым (должностным) обязанностям работника в соответствующем учреждении (государственном органе). Указанная надбавка устанавливается с месяца присвоения звания.

При наличии у работника двух и более указанных в настоящем пункте званий устанавливается одна надбавка по выбору работника.".

Статья 2.

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Губернатор области М.Ю.Ведерников



