Закон Псковской области от 4 февраля 2020 года № 2046-ОЗ "О внесении изменений в Закон Псковской области "О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей"

Новости

В Крыму напавший на журналиста торговец получил срок 09:18
Названы 10 лучших автомобилей 2020 года в мире 09:18
Волжанке дали условный срок за телефонный терроризм 09:16
В Прикамье на качелях на детской площадке нашли тело мужчины 09:15
В Новосибирске проверили анонимный конверт с надписью "сибирская язва" 09:14
Пермские школы закроют на карантин 09:08
В Уфе задержали мужчину с бриллиантом стоимостью в миллион рублей 09:02
В Афганистане похитили гражданина США 08:53
В Хабаровском крае установили исторический рекорд по добыче золота 08:50
На центральной улице Новосибирска автомобиль въехал в толпу пешеходов 08:50
Россия заняла второе место по поставкам энергоносителей в США 08:29
Видео: байкер пнул проезжающую машину и спровоцировал масштабное ДТП 08:20
Стали известны лидирующие по потреблению водки регионы 08:12
Росздравнадзор проверит производителей презервативов 08:00
Бучневич и Шестеркин из "Нью-Йорк Рейнджерс" огорчили "Торонто" 07:56
Персональные данные россиян снова выставили на продажу в интернете 07:55
Мэрию Биробиджана эвакуировали из-за угрозы взрыва 07:42
WADA: На ЧМ-2022 по футболу Россия может сыграть в нейтральном статусе 07:32
Под Красноярском в массовой аварии столкнулись более 10 автомобилей 06:56
Россияне останутся на лайнере Diamond Princess в Японии до 20 февраля 06:50
Экипаж "Союза" закрыл люки перед отстыковкой от МКС 06:21
Автомобиль сбил пешеходов в Иерусалиме 06:20
Система госзакупок для помощи малому бизнесу появится в Венесуэле 05:58
В Приморье полицейского задержали по подозрению в убийстве казака 05:58
Власти Тайваня запретили въезд с материкового Китая из-за коронавируса 05:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
6 февраля 2020 г.

Закон Псковской области от 4 февраля 2020 года № 2046-ОЗ "О внесении изменений в Закон Псковской области "О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей"

Дата подписания 4 февраля 2020 г.
Опубликован 6 февраля 2020 г.

Принят областным Собранием депутатов 30 января 2020 года

Статья 1.

Внести в Закон Псковской области от 09.11.2012 № 1219-ОЗ "О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей" (с изменениями, внесенными законами области от 14.10.2014 № 1433-ОЗ, от 09.03.2016 № 1645-ОЗ) следующие изменения:

1) в преамбуле слова "со среднедушевым денежным доходом ниже сложившегося в Псковской области после рождения" заменить словами "в связи с рождением (усыновлением)";

2) в пункте 1 статьи 2:

а) в первом предложении слова "ниже, чем среднедушевой денежный доход по Псковской области, рассчитанный Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Псковской области" заменить словами "не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в Псковской области, установленную за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты";

б) второе предложение после слова "рождением" дополнить словом "(усыновлением)".

Статья 2.

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

Губернатор области М.Ю.Ведерников


Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией