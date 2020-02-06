Закон Псковской области от 4 февраля 2020 года № 2046-ОЗ "О внесении изменений в Закон Псковской области "О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей"

Принят областным Собранием депутатов 30 января 2020 года

Статья 1.

Внести в Закон Псковской области от 09.11.2012 № 1219-ОЗ "О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей" (с изменениями, внесенными законами области от 14.10.2014 № 1433-ОЗ, от 09.03.2016 № 1645-ОЗ) следующие изменения:

1) в преамбуле слова "со среднедушевым денежным доходом ниже сложившегося в Псковской области после рождения" заменить словами "в связи с рождением (усыновлением)";

2) в пункте 1 статьи 2:

а) в первом предложении слова "ниже, чем среднедушевой денежный доход по Псковской области, рассчитанный Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Псковской области" заменить словами "не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в Псковской области, установленную за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты";

б) второе предложение после слова "рождением" дополнить словом "(усыновлением)".

Статья 2.

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

Губернатор области М.Ю.Ведерников



