Разработка ученых БГУ успешно проходит испытания на МКС

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Ученые спроектировали систему ориентации видеоспектральной аппаратуры "СОВА-1-426", которая предназначена для управления съемками из космоса и слежения за объектами земной поверхности без участия оператора. "Идея и техническое решение принадлежит группе ученых Института прикладных физических проблем БГУ под руководством Бориса Беляева", - уточнили в университете.

Так что же все-таки из себя представляет технический клон "СОВЫ", поинтересовались в агентстве. Оказывается, что внешне он напоминает платформу, установленную на иллюминаторе внутри космической станции. А управляется система элементарно: через ноутбук и специальное программное обеспечение. Именно оно и позволяет рассчитать параметры наведения фото- и видеоприборов на объект, учитывает нахождение станции над дневной или ночной стороной планеты.

Кроме того, белорусский прибор обеспечивает последовательную работу с несколькими географическими объектами и ручной ввод их координат, а также сохраняет и загружает данные измерений на жесткий диск. А на элементарный вопрос о том, как технологически происходит манипуляция с "СОВОЙ", ученые пояснили - с помощью зеркал. Одно из них неподвижное и направляет световой поток на съемочную аппаратуру, а за счет поворота второго диапазон сканирования поверхности Земли увеличивается до ±30 градусов.

Эксперты уже оценили идею белорусских партнеров. Ведь подвижная платформа значительно расширяет возможности космической станции по исследованию планеты и ее атмосферы. А данные мониторинга позволяют оперативно оценить масштабы техногенных и природных катастроф.

Кроме того, разработка упрощает создание моделей развития потенциально опасных катаклизмов, таких как пожары, наводнения, цунами, движения ледников.

Новация была доставлена на борт российского сегмента МКС еще в начале декабря прошлого года, а в настоящее время космонавты проводят на ней эксперименты по программе "Ураган".

Приятно добавить, что система - не первый труженик на борту МКС с научной маркой БГУ. Уже почти шесть лет в космосе работает и видеоспектральная система ВСС, разработанная тоже белорусскими фанатами космических исследований. Между прочим, она позволяет получить одновременно цветные цифровые фотоизображения высокого пространственного разрешения и множество спектральных характеристик отраженного излучения земными поверхностями, не забывают напомнить в университете.