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06.02.2020 13:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Как долго продлится похолодание в Москве

Текст: Ирина Огилько

После морозной ночи со среды на четверг днем 6 февраля будет относительно тепло и скользко, в пятницу мороз, а в воскресенье - потеплеет. Об этом "РГ" сообщили в Гидрометцентре России.

Фото: iStock
В Гидрометцентре предупредили о "погодных качелях"

По прогнозам метеорологов, если сегодня днем на термометрах будет -2, то ближе к вечеру воздух начнет стремительно остывать, и в ночь на пятницу воздух остынет до -15 градусов. Морозно будет и в пятницу. Как рассказал "РГ" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд: "Днем в пятницу мы ожидаем -7…-10 градусов, усиливать ощущение мороза будет ветер в порывах до 17 метров в секунду. При этом наиболее холодная ночь нынешней недели придется на субботу. Выхолаживанию воздуха будет способствовать ясная погода, местами подморозит до -18 градусов, днем в субботу около -7…-9". Такая погода, по данным метеоролога, вполне нормальна для московской зимы, от нормы ее отделять будет лишь 1-2 градуса со знаком минус.

Однако долгим похолодание не будет, так уже днем в воскресенье начнет теплеть, воздух прогреется до -2…+1. А с понедельника потепление продолжится, более того, не исключено, что и ночные температуры начала недели превысят нулевую отметку.

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