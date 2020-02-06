Каток на Красной площади закрыли из-за турнира по керлингу

Закрытие катка на Красной площади связано с проведение этапа мирового тура по керлингу. Об этом сообщает портал организатора катка.

Как ожидается, на льду выступят пять ведущих команд из России, Италии, Австрии, Швейцарии, Эстонии. Кроме участников соревнований опробовать лед в новом качестве смогут все желающие, например, поиграть в керлинг на специальных мастер-классах. Из шести полос катка профессиональные спортсмены задействуют четыре.

Отметим, что организаторами соревнований стала Федерация керлинга России, Москомспорт и другие.

11 февраля каток продолжит работать в обычном режиме.