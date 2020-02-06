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06.02.2020 10:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Москвичам предложили выбрать культурную и познавательную программы

Текст: Ирина Огилько

Новые опросы на портале "Активный гражданин" касаются организации культурных и познавательных мероприятий в столице. Участвовать в них смогут лишь жители Южного, Восточного и Юго-Западного округов Москвы, которых непосредственно коснулись опросы.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
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Так, жителям юга города предложили выбрать время работы географической лаборатории "Вокруг света", которую запланировано открыть в этом году на территории экологического центра "Скворечник". На востоке города выберут тему для квеста "IzMyКлад" по территории природно-исторического парка "Измайлово".

А на юго-западе города в районе Южное Бутово жителей попросили проголосовать за оформление площадки фестиваля "Московские сезоны", и это будет второй тур опроса. Первый по выбору места проведения фестиваля проходил в середине декабря минувшего года, и по его результатам была выбрана площадка - улица Адмирала Руднева, владение 8, но вот в стилистике оформления мнение жителей тогда разделилось. Теперь бутовцам предложили выбрать один из двух самых популярных вариантов ответа: Япония или Крым.

Городской портал опросов открылся в 2014 году. Сейчас к нему присоединились более 2,7 миллиона человек.

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