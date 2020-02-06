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06.02.2020 10:26
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На МЦД установят дополнительные валидаторы

Текст: Ирина Огилько

По просьбам пассажиров на маршрутах МЦД установят около 200 дополнительных валидаторов до конца первого квартала 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

Из них порядка 100 устройств уже появились на станциях "Дальней" зоны, в частности, на станциях "Трудовая", "Икша", "Морозки", "Турист", "Яхрома", "Хлюпино" и других.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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- Со дня запуска пассажирского движения по первым двум диаметрам по просьбам пассажиров на станциях было дополнительно установлено около 100 валидаторов в границах всех трех зон: "Центральной", "Пригород" и "Дальней". С такой просьбой обратились пассажиры МЦД по форме обратной связи на странице МЦД на сайте метрополитена, - пояснили в пресс-службе департамента..

На станциях "Центральной" зоны, "Пригород" и "Дальняя" работают более 430 валидаторов. До конца первого квартала 2020 года оператор первых двух МЦД АО "Центральная ППК" планирует установить еще около 100 валидаторов.

С начала запуска МЦД удалось разгрузить 20 станций метро за счет того, что пассажиры стали проезжать дальше первых пересадочных станций. А за счет выгодных тарифов и бесплатной пересадки на метро пассажиры уже сэкономили более 205 млн рублей на проезде.

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