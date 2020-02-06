На востоке Москвы отремонтируют 91-летний дом из "Дангауэровки"

Необычное жилое здание, входящее в ансамбль поселка "Дангауэровка", будет капитально отремонтировано в этом году. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе фонда капремонта столицы.

По данным пресс-службы, завершен проект будущего капремонта жилого дома, который относится к выявленным объектам культурного наследия, расположенного по адресу улица Авиамоторная 28/4. В ближайшее время на объекте начнутся работы.

- Здание было возведено в 1929 году по проекту советского архитектора М. Мотылева и входит в ансамбль жилого поселка "Дангауэровка" 1927-1930гг постройки,- рассказывают специалисты. - Поселок был возведен на месте бывшей деревянной слободы, выстроенной немецкими коммерсантами котельного и литейного завода Дангауэра и Кайзера, отсюда и необычное название поселка.

После сноса бараков, в 1929 году было возведено каменное здание для американских специалистов, приглашенных для модернизации завода "Рускабель" и презентации опыта ускоренного строительства. А во дворе поставили памятник Ленину. Когда американцы уехали, дом заселили рабочими.

Этот жилой дом - яркий пример конструктивизма. В нем был лишь однажды сделан капремонт, когда поставили лифты и усилили балконные плиты. Как отмечают в фонде капремонта, нынешний капитальный ремонт должен не только продлить жизнь зданию и его инженерным системам, а сохранить ему исторический облик и не нарушить уникальную конфигурацию и конструкцию крыши и внутренних строений.

Сделать это будет не просто, ведь согласно проекту, почти все инженерные системы придется заменить: горячее и холодное водоснабжение, канализацию, электроснабжение, теплоснабжение, отремонтировать фасад и балконные плиты, кровлю. Все работы будут выполнены в соответствии с требованиями к проведению ремонтов в домах, относящихся к объектам культурного наследия.

Напомним, что региональная программа капитального ремонта на сегодняшний день включает 28 241 дом площадью 258,1 млн. кв. м, запланирован ремонт 356,3 тысячи инженерных систем и конструктивных элементов, а также замена 112 тысяч лифтов. В Москве расширен список проводимых в рамках капремонта работ. Так, Москва ремонтирует еще и системы дымоудаления и пожарного водопровода, внутреннего водостока, проводит замену мусоропроводов, а с 2017 года в рамках капитального ремонта осуществляется замена оконных блоков в местах общего пользования, в 2018 году в перечень работ включен ремонт подъездов.