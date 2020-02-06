Три иномарки столкнулись с грузовиком в Ивановской области

Один человек погиб и несколько получили ранения при столкновении трех легковушек и грузовика в Ивановской области.

ДТП с участием четырех транспортных средств произошло около 17:30 6 февраля в Фурмановском районе Ивановской области. По предварительным данным регионального УМВД, на трассе столкнулись грузовой автомобиль "КамАЗ" и три легковых иномарки.

В полиции считают, что при движении по трассе водителю грузовика, следовавшего из Костромы в сторону Иванова, пришлось прибегнуть к вынужденному торможению. При этом его прицеп сложился и перегородил две дорожные полосы.

- Три иномарки, направлявшиеся из областного центра в сторону Приволжска, столкнулись с неожиданно возникшим на пути их следования прицепом. В результате дорожной аварии один человек погиб, несколько госпитализированы, - сообщили в полиции.

Характер травм пострадавших уточняется. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.