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06.02.2020 11:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве резко упало атмосферное давление

Текст: Ирина Огилько
Фото: Сергей Николаев/РГ Фото: Сергей Николаев/РГ
Фото: Сергей Николаев/РГ

В столице в ночь со среды на четверг начало снижаться атмосферное давление, причем понижение шло на 1 мм рт ст в час. Об этом сообщили "РГ" в Метеобюро Москвы и области.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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По данным метеорологов, если в полночь давление составляло 744 мм рт ст, то к 10:00 четверга достигло 734.6 мм рт ст.

Как считают специалисты, столь резкое падение атмосферного давления неблагоприятно сказывается на самочувствии даже клинически здоровых людей, не говоря уже о гражданах с сердечнососудистыми заболеваниями, заболеваниями органов дыхания и других. В настоящее время давление продолжает снижаться и составляет 733,9 мм рт ст.

Напомним, что сегодня в Москве будет идти снег, временами могут подниматься порывы ветра до 15 м/с, на дорогах будет скользко, а максимально температура поднимется до -4 градусов. В вечерние часы в столичном регионе воздух остынет до -8.

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