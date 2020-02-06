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06.02.2020 16:10
Проект: В регионах

В Тамбове открылась Банковская школа ВТБ

В Тамбовском государственном университете имени Державина состоялось открытие Банковской школы ВТБ. Участниками проекта станут самые талантливые студенты старших курсов и магистратуры вуза. Обучение проводится на бесплатной основе. Цель проекта - дать студентам базовые знания и навыки, необходимые для работы в бизнес-среде.

Программа дополнительного образования состоит из семи тематических блоков, которые проходят в формате интерактивных лекций, тренингов, семинаров, работы в группе и индивидуальных заданий. Обучение проводят ведущие тренеры регионального учебного центра ВТБ и эксперты банка.

После окончания обучения каждый выпускник получает именной сертификат, а также может пройти стажировку в ВТБ с возможностью дальнейшего трудоустройства.

"В финансовой сфере проходит стремительный процесс цифровой трансформации, активно внедряются инновационные решения. Поэтому сейчас как никогда важно, чтобы выпускники вузов были готовы быстро адаптироваться к новым реалиям, отвечать на вызовы завтрашнего дня. Уверена, что приобретенные в Банковской школе ВТБ навыки помогут студентам реализоваться в профессии, создать успешную карьеру", - отметила управляющий ВТБ в Тамбовской области Евгения Левина.

Владимир Стромов, ректор ТГУ, подчеркнул: "Обучение в школе ВТБ позволит студентам дополнить свою теоретическую базу конкретными компетенциями, необходимыми для работы в банковской сфере, в бизнесе. Для ребят это уникальная возможность познакомиться с актуальными трендами отрасли, подготовить себя как квалифицированных специалистов, которые будут востребованы на рынке труда".

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой Банка ВТБ (ПАО)

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