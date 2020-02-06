Герой России оценил новые самоходки "Дрок", "Флокс" и "Магнолия"

Испытания артиллерийских комплексов, созданных в ходе опытно-конструкторских работ "Набросок", завершатся в 2021 году. Об этом стало известно в четверг.

"В ближайшие 1,5 года планируем завершить комплекс испытаний 82-мм самоходного миномета "Дрок", 120-мм самоходного артиллерийского орудия на автомобильном шасси "Флокс", 152-мм самоходки на шасси бронированного двухзвенного гусеничного транспортера "Магнолия". В этот же период начнется серийное производство образцов", - цитирует ТАСС пресс-службу "Уралвагонзавода".

В ноябре 2019 года главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков сообщил, что в рамках опытно-конструкторских работ "Набросок" завершается разработка целой линейки образцов высокомобильного артиллерийско-минометного вооружения на различных типах шасси, в том числе для действий в Арктическом регионе. Что, по его словам, обеспечит повышение мобильности и огневых возможностей артиллерии батальонного звена.

Разработку техники нового семейства ведет Центральный научно-исследовательский институт "Буревестник" (Нижний Новгород), входящий в состав "Уралвагонзавода" (Ростех). Это предприятие давно занимается созданием артиллерийских систем. Стоит отметить, что новые "цветочные" артсамоходки имеют некоторые общие черты, но при этом серьезно отличаются друг от друга по многим показателям.

120-миллиметровое орудие "Флокс" смонтировано на базе армейского бронеавтомобиля "Урал-4320" с колесной формулой 6х6. Благодаря некоторым особенностям конструкции, такое орудие с нарезным стволом может использоваться в качестве пушки-гаубицы или миномета, также применяться при стрельбе прямой наводкой. "Флокс" может стрелять в трех режимах: миномета, гаубицы и прямой наводкой.

"Дрок" - самоходный миномет на базе бронированного автомобиля "Тайфун-ВДВ". Скорострельность 82-миллиметровой установки достигает 12 выстрелов в минуту. Дальность поражения - 6000 метров. Боекомплект комплекса - 40 мин. Миномет "Дрок" был впервые презентован на форуме "Армия-2019".

Третий образец семейства "Набросок" - орудие "Магнолия" - пока открыто не демонстрировалось. Но известно, что "Флокс" строится на колесной платформе и предназначается для использования в районах с развитой дорожной сетью и не самым сложным бездорожьем, тогда как для более трудных районов, в том числе Арктики, создана самоходка "Магнолия". Наличие плавающего гусеничного шасси дает такой боевой машине очевидные преимущества.

"Насколько я слышал, "Дрок" на вооружение ВДВ поступит в первую очередь, - прокомментировал "РГ" помощник председателя общероссийского движения "Сильная Россия", Герой России, полковник Александр Головашкин. - Это удобный для использования именно десантниками миномет. Потому что не будет необходимости использовать живую силу для его перемещения. Тем самым не потеряется мобильность войск".

"Колесный "Флокс" - серьезный калибр - незаменимая вещь на поле боя. "Магнолия" для бездорожья предназначена. Сейчас все эти опытные образцы наши военнослужащие успешно обкатывают. В следующем году ждем поступление серийных образцов новинок в войска", - отметил военный эксперт.

"Изучив ТТХ данных образцов вооружения, могу сказать, что та техника и вооружение, которыми успешно пользуются наши вооруженные силы, несомненно нуждаются в обновлении и модернизации. Новые боевые машины дают возможности более широкого спектра, учитывая специфику современных вооруженных конфликтов", - заключил полковник Головашкин.