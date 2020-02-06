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06.02.2020 14:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Йошкаролинца осудят за попытку убийства из-за несостоявшейся свадьбы

Текст: Олег Корякин

В Йошкар-Оле перед судом предстанет 23-летний мужчина, обвиняемый в покушении на убийство. На преступление его спровоцировал разрыв с невестой накануне свадьбы.

В Подмосковье девушка задержана за убийство бейсбольной битой

Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Марий Эл.

По версии следствия, парень с девушкой поссорились незадолго до намеченного бракосочетания. Молодой человек обвинил в разрыве мать общей знакомой. Ее сын воспринял это как оскорбление и пришел домой к несостоявшемуся жениху выяснять отношения.

В итоге между ними завязалась драка, хозяин дома схватил нож и трижды ударил визитера в спину. К счастью, он остался жив.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Марий Эл Йошкар-Ола

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