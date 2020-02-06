Пермские школы закроют на карантин

В Перми объявлен карантин во всех образовательных учреждениях города из-за ОРВИ и гриппа с 7 до 15 февраля. Об этом сообщили в администрации краевого центра.

Основанием для введения карантина стало предписание санитарных врачей. Дело в том, что по данным краевого Роспотребнадзора, за последние семь дней эпидемиологический порог заболеваний ОРВИ и гриппом превышен на 12, 6 процента. Кроме того, количество больных с каждым днем увеличивается.

Кроме карантина в образовательных учреждениях, в Перми ограничено проведение массовых культурно-развлекательных и спортивных мероприятий. Однако, как отметили в администрации Перми, детские сады продолжают работать. В них на карантин могут закрываться отдельные группы, если число заболевших в них превысит 20 процентов.

Кстати. Ранее, с 5 февраля на карантин закрылись школы в Чайковском, Чернушинском, Краснокамском, Октябрьском, Осинском, Еловском, Уинском и Сивинском районах.