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06.02.2020 12:01
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Кирове пожилым с расстройством памяти выдадут QR-код

Текст: Андрей Андреев (Киров)
Фото: пресс-служба правительства Кировской области Фото: пресс-служба правительства Кировской области
Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В Кирове пожилым людям с расстройством памяти начали выдавать специальные значки с QR-кодом. Об этом сообщает правительство региона.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Они разработаны специалистами Кировского городского комплексного центра социального обслуживания и содержат контактную информацию для связи с сотрудником центра социального обслуживания или родственником. Благодаря ему пожилой человек может выходить из дома, не боясь потеряться. А если такое случится, ему на помощь может прийти любой прохожий.

- Если вы заметили на улице растерявшегося пожилого человека, а на его одежде размещен значок, с помощью смартфона можно считать данные с QR-кода и помочь человеку вернуться домой. Либо позвонить по единому номеру центра 8 (800) 201-21-09, который также указан на значке, - прокомментировала министр социального развития Кировской области Ольга Шулятьева

Кроме того, на значке есть номер, и специалист центра поймет, о каком человеке идет речь. Контактная информация о близких людях потерявшегося человека есть в базе данных центра. А при сканировании QR-кода станет известен номер телефона родственника, по которому с ним можно связаться.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров

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