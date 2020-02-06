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06.02.2020 12:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Алтае нашли тело погибшего под лавиной охотника

Текст: Татьяна Кузнецова (Горно-Алтайск)

В Республике Алтай после пяти дней поисков обнаружили тело пропавшего охотника, который попал под снежную лавину в урочище Собачье Усть-Коксинского района.

- Сообщение о пропаже в Усть-Коксинском районе жителя села Огневка поступило еще 30 января, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай. - Родственники рассказали, что он охотился в урочище Собачье в 45 километрах от села Мараловодка и, возможно, попал под снежную лавину.

Фото: ГУ МЧС России по Чукотскому автономному округу
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Когда спасатели и волонтеры прибыли в урочище, то увидели, что действительно с гор сошли большие снежные массы. По оценке специалистов, длина "языка" лавины составила около 120 метров, ширина до 100 метров, высота сошедших снежных масс - от 1,5 до 3 метров.

В течение пяти дней участники поисковой операции перекопали 220 квадратных метров снега, с помощью специальных щупов прозондировали около 1,6 квадратных метра снежных масс. В результате 6 февраля им удалось обнаружить тело пропавшего охотника. Всего в поисках участвовало 34 человека, в том числе кинологи, и 11 единиц техники.

Как отметили в региональном управлении МЧС, из-за большого количества снега и начавшегося потепления в Республике Алтай сохраняется угроза схода снежных лавин. Поэтому спасатели призывают охотников и туристов воздержаться от походов по горным маршрутам.

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