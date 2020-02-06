В Новосибирске закрыли скандальное дело бывшего главы ГИБДД

Сергей Штельмах был уволен с поста главы областной ГИБДД в октябре 2018 года. Тогда о причинах отставки не сообщалось, однако отмечалось, что решение связано с проступком, порочащим честь мундира. Штельмах сначала пытался обжаловать свое увольнение, затем просил изменить "порочащую" формулировку, но суд ему в этом отказал.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбудили пять месяцев спустя. По материалам дела, Сергей Штельмах организовал незаконное изготовление и выдачу пропусков - так называемых "непроверяек". Они содержали распоряжение сотрудникам полиции на дорогах не проверять права и регистрационные документы предъявителя, а также перевозимый груз и лиц, находящихся в салоне транспортного средства.

По данным следствия, Штельмах лично подписал шесть таких документов. Однако ни одного факта использования незаконного документа их владельцами выявлено не было. Тогда как обвинить кого-то в превышении должностных полномочий можно только в том случае, если имеют место общественно опасные последствия - нарушения прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.

- Эти обстоятельства были проверены и не нашли своего подтверждения, существенных последствий не наступило, - пояснили в Следственном комитете. - Законность принятого решения проверена надзорным органом.