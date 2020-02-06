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06.02.2020,  
11:10
Текст:  Светлана Цыганкова

Комплексы "Флокс", "Дрок" и "Магнолия" начнут производить в 2021 году

Артиллерийские комплексы "Флокс", "Дрок" и "Магнолия" начнут производить в 2021 году.

Фото: 24 NEWS plus / youtube.com
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Испытания новейших комплексов завершатся в ближайшие полтора года. Их разработкой занимается ЦНИИ "Буревестник", который входит в "Уралвагонзавод" госкорпорации Ростех. Об этом ТАСС сообщили  в пресс-службе предприятия на Международной выставке вооружений Defexpo-2020 в индийском городе Лакхнау.

В 2021 году завершатся испытания самоходного миномета "Дрок" калибра 82 миллиметра, САО на автомобильном шасси "Флокс" калибра 120 миллиметров и САО на шасси бронированного двухзвенного гусеничного транспортера "Магнолия" калибра 152 миллиметра. После этого запустят производство в серию.

Военные эксперты считают, что данные образцы высокомобильного артиллерийско-минометного вооружения на различных типах шасси сделают более эффективными огневые возможности артиллерии батальонного звена, в том числе и в Арктическом регионе.

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