Артиллерийские комплексы "Флокс", "Дрок" и "Магнолия" начнут производить в 2021 году.

Испытания новейших комплексов завершатся в ближайшие полтора года. Их разработкой занимается ЦНИИ "Буревестник", который входит в "Уралвагонзавод" госкорпорации Ростех. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия на Международной выставке вооружений Defexpo-2020 в индийском городе Лакхнау.

В 2021 году завершатся испытания самоходного миномета "Дрок" калибра 82 миллиметра, САО на автомобильном шасси "Флокс" калибра 120 миллиметров и САО на шасси бронированного двухзвенного гусеничного транспортера "Магнолия" калибра 152 миллиметра. После этого запустят производство в серию.

Военные эксперты считают, что данные образцы высокомобильного артиллерийско-минометного вооружения на различных типах шасси сделают более эффективными огневые возможности артиллерии батальонного звена, в том числе и в Арктическом регионе.