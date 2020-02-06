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06.02.2020 17:34
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Калининграде ветеранам войны ко Дню Победы выплатят по 50 тысяч

Текст: Ольга Штраус (Калининград )

В Калининграде ветеранам и инвалидам войны к 75-летию Великой Победы выплатят по 50 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление губернатора региона Антона Алиханова.

Фото: Анна Мартынова/Кенозерский национальный парк
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Принято решение дополнительно выплатить участникам и инвалидам Великой Отечественной войны по 50 тысяч рублей в связи с празднованием юбилея Великой Победы. Механизм этих выплат сейчас уточняется.

По официальным данным, в Калининградской области на сегодняшний день проживают 522 участника и инвалида Великой Отечественной войны.

Всего же в регионе насчитывается около 4,3 тысяч участников войны, жителей блокадного Ленинграда, несовершеннолетних узников фашизма.

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