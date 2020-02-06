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06.02.2020 10:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге аферисты чуть не сняли со счета умершего 580 млн рублей

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В офисе банка в центре Петербурга полицейские задержали двух мужчин. Они планировали снять со счета умершего человека 580 миллионов рублей. Якобы это было наследство.

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мужчины принесли в банк свидетельство о смерти очень состоятельного жителя Москвы. Один из визитеров представился наследником и показал документы, что ему причитается полмиллиарда с лишним.

Документы вызвали у работников банка подозрения, и сотрудники обратились в полицию. В схеме, по данным полиции, участвовали два визитера: организатор и мужчина, представлявшийся наследником, также к обману оказался причастен работник службы безопасности банка. Еще один участник схемы находится в розыске.

Мужчина, представившийся наследником, таковым на самом деле не является. Его документы оказались поддельными. Сейчас лженаследнику вменяют покушение на мошенничество в особо крупном размере.

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