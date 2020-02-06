На Кубани цены на маски в некоторых аптеках взлетели в 10 раз

Власти Кубани будут наказывать аптечные сети, которые спекулируют на желании защитить себя и завышают цены на маски из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сегодня заявила вице-губернатор Анна Минькова на совещании с руководителями профильных ведомств и министерств.

Замглавы региона отметила, что в крае не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом. Были госпитализированы и обследованы 15 человек с похожими симптомами, но у всех подтвержден диагноз гриппа и ОРВИ. В то же время на фоне информации о распространении эпидемии в некоторых аптеках зафиксирован рост цен в десять раз.

"Это искусственный ажиотаж, и нельзя допустить его разрастания. К аптекам, спекулирующим на желании людей защитить себя, будут применяться самые строгие меры. Прошу краевой Росздравнадзор, Федеральную антимонопольную службу ежедневно отслеживать изменения цен", - сказала вице-губернатор.

В случаях скачка цен будут возбуждаться дела о нарушении антимонопольного законодательства, которые грозят штрафами от 1 до 15 процентов от прибыли предприятия.

По словам руководителя УФАС по Краснодарскому краю Олега Тихенького, проверки пройдут также в небольших поселках, где аптека, как правило, монополист, а отсутствие "госрегулирования цен на медицинские препараты вовсе не означает, что может быть беспрецедентное увеличение стоимости".