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06.02.2020 15:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани цены на маски в некоторых аптеках взлетели в 10 раз

Текст: Анна Юркова
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Власти Кубани будут наказывать аптечные сети, которые спекулируют на желании защитить себя и завышают цены на маски из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сегодня заявила вице-губернатор Анна Минькова на совещании с руководителями профильных ведомств и министерств.

Фото: Reuters/Aly Song
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Замглавы региона отметила, что в крае не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом. Были госпитализированы и обследованы 15 человек с похожими симптомами, но у всех подтвержден диагноз гриппа и ОРВИ. В то же время на фоне информации о распространении эпидемии в некоторых аптеках зафиксирован рост цен в десять раз.

"Это искусственный ажиотаж, и нельзя допустить его разрастания. К аптекам, спекулирующим на желании людей защитить себя, будут применяться самые строгие меры. Прошу краевой Росздравнадзор, Федеральную антимонопольную службу ежедневно отслеживать изменения цен", - сказала вице-губернатор.

В случаях скачка цен будут возбуждаться дела о нарушении антимонопольного законодательства, которые грозят штрафами от 1 до 15 процентов от прибыли предприятия.

По словам руководителя УФАС по Краснодарскому краю Олега Тихенького, проверки пройдут также в небольших поселках, где аптека, как правило, монополист, а отсутствие "госрегулирования цен на медицинские препараты вовсе не означает, что может быть беспрецедентное увеличение стоимости".

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Распространение нового коронавируса

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