На Кубани спасли мужчину, который не мог есть 5 суток из-за отита

В Краснодаре врачи краевой больницы № 3 спасли 50-летнего мужчину, который из-за осложнения отита испытывал боли в глотании и не мог принимать пищу 5 суток. О подробностях лечения сегодня рассказали в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

Как выяснилось, житель Тимашевского района поступил в медучреждение в плохом состоянии: голова наклонена набок, рот неподвижен из-за болезненной припухлости, из правого уха, пораженного воспалением, течет гной - повреждена барабанная перепонка. На шее тоже образовался значительный абсцесс.

После осмотра пациента челюстно-лицевым хирургом был поставлен диагноз "Правосторонний острый гнойный средний отит. Мастоидит, атипичная форма. Флегмона шеи". Мужчине в срочном порядке удалили инфекцию в среднем ухе, и в тот же день в отделении гнойной хирургии Краевой больницы № 2 вскрыли абсцесс шеи. В настоящее время он пошел на поправку и выписан домой.

"Такие осложнения острого отита сейчас крайне редки и встречались еще до появления антибиотиков. В данном случае средний отит осложнился мастоидитом (инфекционное заболевание, поражающее височную кость черепа человека), а гнойно-воспалительный процесс распространился в нетипичном направлении: в мягкие ткани шеи, что грозило летальным исходом. Это указывает на то, что пациент за медицинской помощью обратился поздно. Кроме того, по месту жительства лор поставил ему диагноз и назначил лечение, и он его не соблюдал", - рассказали в ведомстве.