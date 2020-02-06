Синоптики предупредили жителей Сочи о заморозках

В ближайшие дни в Сочи ожидаются заморозки, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

"По прогнозам синоптиков, в субботу, 8 февраля, на территории курорта возможен мокрый, местами сильный снег, - говорится в сообщении. - Порывы ветра могут достигать 17 м/с, на дорогах гололедица. Ночью температура воздуха опустится до -5 градусов, днем столбик термометра может показывать от 0 до +5. В предгорных и горных районах Сочи в темное время суток заморозки достигнут от -4 до -9 градусов".

В воскресенье, 9 февраля, также ожидается снег и сильный ветер. В прибрежной зоне температура воздуха днем будет составлять от 0 до +5, ночью от -2 до -7 градусов. В горах похолодает до -14 градусов.

Спасатели напоминают сочинцам и гостям курорта о соблюдении необходимых мер предосторожности. В случае возникновения происшествий необходимо звонить по номеру "112".