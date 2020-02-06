Ученые заявили о снижении радиоактивного загрязнения крымских озер

После перекрытия Украиной Северо-Крымского канала в 2014 году концентрация радиоактивных элементов в крымских соленых озерах уменьшилась в три-пять раз. К такому выводу на основании своих исследований пришли ученые из Института биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН. Результаты их изысканий опубликованы в журнале Water.

До апреля 2014 года радионуклиды, попавшие после Чернобыльской аварии 1986 года в водоемы Украины, а оттуда в Днепр, мигрировали на полуостров через Северо-Крымский канал. В рамках радиоэкологического мониторинга 12 крымских соленых озер были изучены на предмет присутствия искусственных радионуклидов цезий-137 и стронций-90, имеющих период полураспада 30 лет, и их взаимодействие с солями.

- Закрытие Северо-Крымского канала привело к снижению концентрации радионуклидов в озерах,- говорится в исследовании. - Это можно объяснить соленостью, которая влияет на поведение радионуклидов в воде, а именно на баланс в распределении радиоизотопов между водой и донными отложениями.

Концентрации радиоизотопов в водах соленых озер полуострова и при Украине были безопасны для человека, но их постепенное накопление могло негативно отразиться на экосистемах водоемов и их обитателях.

- После закрытия канала загрязнение прекратилось, - констатировали ученые. - И сейчас никаких рисков в связи с загрязнением цезием-137 Cs и стронцием-90 для здоровья человека и развития аквакультуры в крымских озерах нет.

В качестве примера ученые приводят озеро Киятское в Красноперекопском районе, где после перекрытия СКК в 2014 году концентрация стронция-90 упала более чем в три раза.