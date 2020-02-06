Новости

ЕБРР рассчитывает включить Минск в число ведущих партнеров 12:20
На востоке Москвы отремонтируют 91-летний дом из "Дангауэровки" 12:18
На Алтае нашли тело погибшего под лавиной охотника 12:13
Названы регионы-лидеры по строительству жилья 12:11
Московские студии анимации представят свои проекты в США 12:10
В Барвихе задержали героиновую закладчицу 12:09
В Новороссийске закладчик прятал наркотики в скорлупе орехов 12:08
В школе Липецка первоклашкам запретили пить из кулера 12:08
Блогер нашел раритетный мотоцикл, простоявший в упаковке 30 лет 12:04
Отражение ракетного удара по Дамаску сняли на видео 12:03
В Кирове пожилым с расстройством памяти выдадут QR-код 12:01
В Ленобласти девочка-подросток погибла под поездом 11:58
В Москве пройдет вторая международная выставка "Город: детали" 11:57
Волгоградцу дали 10 лет за организацию нарколаборатории 11:48
Что предлагает "Музейная линия" на книжной выставке в Минске 11:36
В Челябинске из-за теплой погоды начали демонтировать ледовый городок 11:34
Московские врачи освободили палец 7-летней девочки из дверного замка 11:33
В Москве резко упало атмосферное давление 11:33
В Китае зафиксировали 19 случаев заражения иностранцев коронавирусом 11:25
Вышел трейлер "Неизбранных дорог" с Хавьером Бардемом и Эль Фаннинг 11:25
ЦОДД призвал московских водителей ехать на метро 11:22
Ушел из жизни глава Новопокровского района Кубани Юрий Ревякин 11:17
В Бурятии отца-садиста осудили за издевательства над дочерью 11:13
Морозова: ВСУ обстреляли бомбоубежище в Горловке 11:13
Комплексы "Флокс", "Дрок" и "Магнолия" начнут производить в 2021 году 11:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
06.02.2020 11:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ушел из жизни глава Новопокровского района Кубани Юрий Ревякин

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)
Фото: selgazeta.ru Фото: selgazeta.ru
Фото: selgazeta.ru

Глава Новопокровского района Краснодарского края Юрий Ревякин скоропостижно скончался на 55-м году жизни в четверг на рассвете в ЦРБ Выселковского района, где около года назад открылся межрайонный медицинский сосудистый центр.

Юрий Михайлович умер во время операции в 4.30 утра. Об этом корреспонденту "РГ" рассказал первый заместитель главы Новопокровского района Виктор Михайленко. По его словам, накануне Ревякин на здоровье не жаловался.

- Закончив дела, мы вчера вместе ушли с работы, - говорит он. - Это было в начале седьмого вечера. А в половине девятого Юрий Михайлович позвонил, пожаловался на боли в груди. Наша "скорая" привезла его в Тихорецк, а уже оттуда на реанимобиле его доставили в Выселки. Рано утром хирурги приступили к операции. Мы надеялись, что врачам удастся спасти нашего коллегу, но, к сожалению, он умер на операционном столе. Невосполнимая утрата.

Юрию Ревякину было 54 года. Он родился 15 декабря 1965 года в Кропоткине, но вся трудовая жизнь прошла в Новопокровском районе. С 1981 по 1986 год он трудился старшим специалистом по кадровой работе в колхозе "Россия". До 1987 года работал трактористом в бригаде № 1, с 1987 по 1996 год - бригадиром в бригаде № 2.

В 1990 году окончил Кубанский сельскохозяйственный институт, получив специальность "Инженер-строитель". Организовал КФХ, где был главой хозяйства до 2009 года. С 2009-го по июнь 2016 года занимал должность главы администрации Ильинского сельского поселения. До избрания главой района (это произошло 5 октября 2017 года) работал заместителем главы МО Новопокровский район, начальником управления сельского хозяйства.

У Юрия Михайловича остались жена и двое взрослых детей. Младший сын недавно вернулся домой после службы в армии.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выразил соболезнование семье Юрия Ревякина.

"Такой ранний уход из жизни - невосполнимое горе для близких людей, большая потеря для всего края. Юрий Михайлович направлял все свои силы на развитие Новопокровского района. И горько осознавать, как много он успел бы еще сделать. Мы все сохраним светлую память о Юрии Михайловиче как об искреннем, порядочном человеке, неравнодушном к заботам земляков", - говорится в телеграмме губернатора, текст которой опубликован на официальном сайте администрации края.

В администрации района корреспонденту "РГ" сообщили, что похороны Юрия Михайловича пройдут в пятницу после полудня.

Общество Утраты Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Число погибших при жесткой посадке Boeing в Стамбуле возросло до трех
СМИ: ПВО Сирии отражают ракетный удар по Дамаску
Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции
Россия заняла второе место по поставкам энергоносителей в США
Россияне останутся на лайнере Diamond Princess в Японии до 20 февраля
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года
Родина
Родина
Как не убивали Романовых. История знаменитой "утки" польского журналиста