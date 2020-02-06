Ушел из жизни глава Новопокровского района Кубани Юрий Ревякин

Глава Новопокровского района Краснодарского края Юрий Ревякин скоропостижно скончался на 55-м году жизни в четверг на рассвете в ЦРБ Выселковского района, где около года назад открылся межрайонный медицинский сосудистый центр.

Юрий Михайлович умер во время операции в 4.30 утра. Об этом корреспонденту "РГ" рассказал первый заместитель главы Новопокровского района Виктор Михайленко. По его словам, накануне Ревякин на здоровье не жаловался.

- Закончив дела, мы вчера вместе ушли с работы, - говорит он. - Это было в начале седьмого вечера. А в половине девятого Юрий Михайлович позвонил, пожаловался на боли в груди. Наша "скорая" привезла его в Тихорецк, а уже оттуда на реанимобиле его доставили в Выселки. Рано утром хирурги приступили к операции. Мы надеялись, что врачам удастся спасти нашего коллегу, но, к сожалению, он умер на операционном столе. Невосполнимая утрата.

Юрию Ревякину было 54 года. Он родился 15 декабря 1965 года в Кропоткине, но вся трудовая жизнь прошла в Новопокровском районе. С 1981 по 1986 год он трудился старшим специалистом по кадровой работе в колхозе "Россия". До 1987 года работал трактористом в бригаде № 1, с 1987 по 1996 год - бригадиром в бригаде № 2.

В 1990 году окончил Кубанский сельскохозяйственный институт, получив специальность "Инженер-строитель". Организовал КФХ, где был главой хозяйства до 2009 года. С 2009-го по июнь 2016 года занимал должность главы администрации Ильинского сельского поселения. До избрания главой района (это произошло 5 октября 2017 года) работал заместителем главы МО Новопокровский район, начальником управления сельского хозяйства.

У Юрия Михайловича остались жена и двое взрослых детей. Младший сын недавно вернулся домой после службы в армии.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выразил соболезнование семье Юрия Ревякина.

"Такой ранний уход из жизни - невосполнимое горе для близких людей, большая потеря для всего края. Юрий Михайлович направлял все свои силы на развитие Новопокровского района. И горько осознавать, как много он успел бы еще сделать. Мы все сохраним светлую память о Юрии Михайловиче как об искреннем, порядочном человеке, неравнодушном к заботам земляков", - говорится в телеграмме губернатора, текст которой опубликован на официальном сайте администрации края.

В администрации района корреспонденту "РГ" сообщили, что похороны Юрия Михайловича пройдут в пятницу после полудня.