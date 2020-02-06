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06.02.2020 10:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале мать ребенка-инвалида вынудили нести его в самолет на руках

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сотрудники международного аэропорта Магнитогорска в Челябинской области вынудили мать 12-летнего ребенка с инвалидностью заносить его в самолет на руках. Пассажирке не предоставили специальное подъемное устройство, сообщили в четверг в Уральской транспортной прокуратуре.

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- Женщина заранее уведомила службу наземного обслуживания аэропорта о необходимости специального средства передвижения и подъема на борт самолета, - сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры. - Их встретили у входа в аэровокзал и обеспечили регистрацию и оформление багажа вне очереди. Однако в нарушение Воздушного кодекса РФ и федеральных авиационных правил не проводили до воздушного судна и не предоставили имеющейся в аэропорту ступенькоход для посадки на борт. В результате женщине пришлось нести 12-летнего ребенка-инвалида на руках.

Пассажирка сообщила об этом в прокуратуру, которая внесла в адрес гендиректора аэропорта официальное представление о нарушении законодательства о социальной защите инвалидов. По результатам его рассмотрения с наземными службами аэропорта проведен инструктаж, четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. А на сотрудника, который должен был предоставить подъемное устройство, возбуждено административное дело по статье о "непредоставлении потребителю льгот и преимуществ, установленных законом".

После рассмотрения дела в Роспотребнадзоре ему грозит штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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