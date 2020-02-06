Родственники умерших пациентов узнают правду об их лечении

Новости

ГИБДД аннулировала штрафы за праздничную подсветку электробусов 18:22
В Подмосковье чиновники попались на 10-миллионной взятке 18:19
Медведев и Турчак обсудили подготовку к выборам 18:13
В Туле угонщик осужден на 12 лет за ДТП с тремя жертвами 18:13
На Кубани спасли мужчину, который не мог есть 5 суток из-за отита 18:06
Разработка ученых БГУ успешно проходит испытания на МКС 18:00
Новый Kia Mohave вызвал недоумение своим появлением на улицах Москвы 17:59
В январе инфляция в России составила 0,4% 17:58
В Пскове подросток ударил ножом мужчину из-за шума в подъезде 17:53
Видео: В США золотистый ретривер может попасть в Книгу рекордов Гиннесса 17:46
Брат Тельмана Исмаилова осужден на 17 лет колонии строгого режима 17:40
В Москве задержан поджигатель суда 17:38
В Калининграде ветеранам войны ко Дню Победы выплатят по 50 тысяч 17:34
Видео: "Прибытие поезда" выложили со звуком в высоком качестве 17:27
Под Псковом закрыли канал незаконного перехода через границу 17:27
Граждане пожаловались финомбудсмену на проценты по микрозаймам 17:17
Кокорин заявил, что его будущее в футболе зависит только от него 17:11
Путин обсудит с Лукашенко в Сочи российско-белорусское сотрудничество 17:09
Жители заповедных территорий Поморья получат гранты на свое дело 17:07
Китайцы привезли в Россию большой кроссовер с роскошным салоном 17:00
Гимнастка Солдатова опровергла информацию о попытке самоубийства 16:48
Каток на Красной площади закрыли из-за турнира по керлингу 16:45
Клип "Би-2" под "Американскую историю ужасов" набрал миллион просмотров 16:43
В Саратове в суд направили дело о хищении у дольщиков 520 млн рублей 16:41
Автозак с заключенными перевернулся в центре Воронежа 16:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
06.02.2020 18:13
Рубрика: Общество

Врачебная тайна идет на поправку

Родственники умерших пациентов узнают правду об их лечении
Текст: Ольга Игнатова
Минздрав приступил к разработке законопроекта, который позволит родственникам умерших получать информацию о том, чем человек болел при жизни и какую терапию получал.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сейчас информация о состоянии здоровья может предоставляться только непосредственно пациенту. А вот если ее запросит кто-то из родственников, даже самых близких, то врачи откажут в предоставлении сведений. Врачебная тайна. Исключение сделано только для несовершеннолетних детей. Информацию об их здоровье говорят родителям или законным представителям. Если человек умирает, то сведения о его состоянии здоровья и врачебных манипуляциях, предшествующих смерти, остаются для родственников тайной.

Поправки помогут внести ясность в обстоятельства смерти человека или предоставить сведения, необходимые для диагностирования и лечения, например, генетических заболеваний у родственников умершего

Однако в январе Конституционный суд РФ обязал прописать в законе об основах охраны здоровья порядок предоставления родственникам умершего сведений, составляющих медицинскую тайну. Конституционный суд признал не соответствующими Конституции положения указанного закона, препятствующие доступу близких родственников к медицинским документам скончавшихся пациентов.

Фото: iStock
Список жизненно важных лекарств расширен

Поводом к такому решению послужило обращение жительницы Кирова Риммы Свечниковой. Ее супруг неоднократно проходил лечение от лейкемии в Кировском НИИ гематологии и переливания крови Федерального медико-биологического агентства. Но в 2017 году он скончался в одной из клиник Израиля. Зарубежные врачи пришли к выводу, что гибель пациента могла быть спровоцирована неправильными действиями их российских коллег. Однако в Кирове врачи отказали Свечниковой в предоставлении документов о лечении ее близкого человека, ссылаясь на медицинскую тайну. Суды общей юрисдикции встали на сторону медиков. Однако Римма Свечникова указала, что статья 24 Конституции предписывает обеспечить каждому гражданину возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. КС счел аргумент справедливым и признал, что, несмотря на несколько десятков принятых поправок в закон об основах охраны здоровья, ни одна из них не была направлена на упрощение доступа заинтересованных лиц к медицинской документации умершего пациента. Минздраву предстоит исправить этот правовой пробел.

"Медицинские сведения могут представлять значительную важность для родных, так как наличие такой информации помогло бы внести ясность в обстоятельства смерти человека или предоставить сведения, необходимые для диагностирования и лечения, например, генетических заболеваний у родственников умершего, - отмечает член Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко. - Считаю, что отказ в таком доступе может быть признан допустимым только в случае, если при жизни пациент выразил запрет на раскрытие сведений о себе, составляющих врачебную тайну".

Общество Здоровье Правительство Минздрав Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Володин назвал причины упадка российской экономики в прошлом веке
В Кремле не исключили встречи Путина и Эрдогана
Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы
Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции
Отражение ракетного удара по Дамаску сняли на видео
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года
Родина
Родина
Как не убивали Романовых. История знаменитой "утки" польского журналиста