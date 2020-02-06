Родственники умерших пациентов узнают правду об их лечении

Минздрав приступил к разработке законопроекта, который позволит родственникам умерших получать информацию о том, чем человек болел при жизни и какую терапию получал.

Сейчас информация о состоянии здоровья может предоставляться только непосредственно пациенту. А вот если ее запросит кто-то из родственников, даже самых близких, то врачи откажут в предоставлении сведений. Врачебная тайна. Исключение сделано только для несовершеннолетних детей. Информацию об их здоровье говорят родителям или законным представителям. Если человек умирает, то сведения о его состоянии здоровья и врачебных манипуляциях, предшествующих смерти, остаются для родственников тайной.

Поправки помогут внести ясность в обстоятельства смерти человека или предоставить сведения, необходимые для диагностирования и лечения, например, генетических заболеваний у родственников умершего

Однако в январе Конституционный суд РФ обязал прописать в законе об основах охраны здоровья порядок предоставления родственникам умершего сведений, составляющих медицинскую тайну. Конституционный суд признал не соответствующими Конституции положения указанного закона, препятствующие доступу близких родственников к медицинским документам скончавшихся пациентов.

Поводом к такому решению послужило обращение жительницы Кирова Риммы Свечниковой. Ее супруг неоднократно проходил лечение от лейкемии в Кировском НИИ гематологии и переливания крови Федерального медико-биологического агентства. Но в 2017 году он скончался в одной из клиник Израиля. Зарубежные врачи пришли к выводу, что гибель пациента могла быть спровоцирована неправильными действиями их российских коллег. Однако в Кирове врачи отказали Свечниковой в предоставлении документов о лечении ее близкого человека, ссылаясь на медицинскую тайну. Суды общей юрисдикции встали на сторону медиков. Однако Римма Свечникова указала, что статья 24 Конституции предписывает обеспечить каждому гражданину возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. КС счел аргумент справедливым и признал, что, несмотря на несколько десятков принятых поправок в закон об основах охраны здоровья, ни одна из них не была направлена на упрощение доступа заинтересованных лиц к медицинской документации умершего пациента. Минздраву предстоит исправить этот правовой пробел.

"Медицинские сведения могут представлять значительную важность для родных, так как наличие такой информации помогло бы внести ясность в обстоятельства смерти человека или предоставить сведения, необходимые для диагностирования и лечения, например, генетических заболеваний у родственников умершего, - отмечает член Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко. - Считаю, что отказ в таком доступе может быть признан допустимым только в случае, если при жизни пациент выразил запрет на раскрытие сведений о себе, составляющих врачебную тайну".