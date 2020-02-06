Росздравнадзор проверит производителей презервативов

Роскачество исследовало презервативы из натурального латекса 17 брендов от 13 отечественных и зарубежных производителей. Каждый образец протестировали по 60 показателям.

Окончательные итоги исследования будут подведены в феврале. Но уже сейчас эксперты озвучили некоторые выводы.

Так, санитарно-химические исследования показали, что в трёх изделиях был превышен допустимый уровень цинка, в двух - изопропилового спирта.

Как отмечают в Роскачестве, по результатам этих исследований Росздравнадзор проведёт необходимые мероприятия в отношении производителей, изготавливающих продукцию, которая не соответствует требованиям безопасности.

Результаты тестирования будут опубликованы на сайте Роскачества.