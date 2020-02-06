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06.02.2020 08:00
Рубрика: Экономика

Росздравнадзор проверит производителей презервативов

Текст: Марина Гусенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Роскачество исследовало презервативы из натурального латекса 17 брендов от 13 отечественных и зарубежных производителей. Каждый образец протестировали по 60 показателям.

Фото: Геодакян Артем / ТАСС
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Окончательные итоги исследования будут подведены в феврале. Но уже сейчас эксперты озвучили некоторые выводы.

Так, санитарно-химические исследования показали, что в трёх изделиях был превышен допустимый уровень цинка, в двух - изопропилового спирта.

Как отмечают в Роскачестве, по результатам этих исследований Росздравнадзор проведёт необходимые мероприятия в отношении производителей, изготавливающих продукцию, которая не соответствует требованиям безопасности.

Результаты тестирования будут опубликованы на сайте Роскачества.

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