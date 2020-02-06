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06.02.2020 14:51
Рубрика: В мире

В Болгарии готовится референдум о вступлении в еврозону

Текст: Александр Саможнев

Болгарская оппозиция выступает за проведение референдума о целесообразности вступления страны в зону евро. В пятницу, седьмого февраля, пройдет протестная акция в центре Софии по инициативе партии "Прогрессивное общество". Создан инициативный комитет по проведению разъяснительной работы среди населения на региональном уровне, пишет газета "Дума".

"Желаете ли вы сохранить болгарский лев и не вступать в европейский валютный механизм, пока средняя заработная плата в Болгарии не достигнет среднего уровня в ЕС", "Желаете ли вы проведения национального референдума, инициированного при помощи 50 тысяч подписей лиц, имеющих право голоса и собранных в течение четырех месяцев", - на такие вопросы предлагают ответить гражданам организаторы.

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По оценкам доцента экономического института Болгарской академии наук Григора Сарийского, после принятия евро банки смогут кредитовать гораздо более агрессивно, что приведет к большему долгу населения и компаний. Это увеличит риски банкротства. Государство также будет иметь возможность получать внешние кредиты по более низкой процентной ставке, что создает опасность чрезмерной задолженности, как это произошло с Грецией. Кроме того, все крупные экономики ожидают кризиса в ближайшие годы, а в Евросоюзе идет реформирование. Еврозона также не выполняет ни одного их своих обещаний, она все больше превращается в политический фактор, считает эксперт БАН.

В соответствии с опросом, проведенным в конце января, порядка 54 процентов опрошенных граждан, имеющих право голоса, выступают против вступления в еврозону. Лишь 19 процентов респондентов одобряют курс болгарского правительства на сближение с евро. Между тем страны-члены ЕС Польша, Чехия и Венгрия не спешат принимать евро. Они опасаются ухудшения экономического положения. "Для перехода на евро нет ни политических, ни экономических оснований. Вместо укрепления позиций такой шаг привел бы к ослаблению Польши", - цитирует председателя польского ЦБ Адама Глапиньского радиостанция Polskie Radio.

В мире Европа Болгария

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