В Китае усиливаются меры борьбы с эпидемией

Строгое исполнение приказов и запретов - это основной принцип в борьбе с распространением коронавируса нового типа. Комитеты КПК и правительства на всех уровнях должны твердо следовать единому командованию, координации и распоряжениям ЦК КПК.

С первого по десятое января по лунному календарю Постоянный комитет Политбюро ЦК два раза проводил совещания, на которых были приняты важные решения о предотвращении эпидемии и борьбе с ней. Это в полной мере демонстрирует тот факт, что безопасность жизни людей и их здоровье всегда рассматриваются в первую очередь. Реализация решений ЦК КПК напрямую связана с эффективностью профилактики и борьбы с эпидемией.

Один из примеров строгого соблюдения распоряжений удивил весь мир - всего за 10 дней в городе Ухань была построена больница Хоушэньшань. Более 8000 членов медицинских бригад со всей страны съехались в эпицентр распространения вируса, в самые короткие сроки были разрешены вопросы, связанные с нехваткой медперсонала, дефицитом медицинских масок и защитных костюмов, а также товаров первой необходимости.

Как сказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, сила китайской системы и эффективность предпринятых правительством мер "редко встречаются в мире".

Тем не менее, Китай признается в том, что в ходе борьбы с эпидемией были выявлены недостатки в управлении чрезвычайными ситуациями, а также в сфере здравоохранения и национальных резервов в борьбе с распространением коронавируса нового типа. В ключевой момент профилактики и борьбы с эпидемией высшее руководство Китая призвало тщательно выполнить работу и координировать силы по предотвращению и борьбе с распространением инфекции.

В настоящее время самой актуальной и важнейшей задачей в стране является то, чтобы сделать все возможное для лечения пациентов, обеспечить доставку медицинских защитных средств, снизить уровень смертности. Вспышка коронавируса является серьезным испытанием для китайской системы управления. А строгое исполнение приказов и запретов непременно позволит стране одержать окончательную победу над эпидемией.