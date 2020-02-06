В Китае усиливаются меры борьбы с эпидемией

Новости

В Крыму напавший на журналиста торговец получил срок 09:18
Названы 10 лучших автомобилей 2020 года в мире 09:18
Волжанке дали условный срок за телефонный терроризм 09:16
В Прикамье на качелях на детской площадке нашли тело мужчины 09:15
В Новосибирске проверили анонимный конверт с надписью "сибирская язва" 09:14
Пермские школы закроют на карантин 09:08
В Уфе задержали мужчину с бриллиантом стоимостью в миллион рублей 09:02
В Афганистане похитили гражданина США 08:53
В Хабаровском крае установили исторический рекорд по добыче золота 08:50
На центральной улице Новосибирска автомобиль въехал в толпу пешеходов 08:50
Россия заняла второе место по поставкам энергоносителей в США 08:29
Видео: байкер пнул проезжающую машину и спровоцировал масштабное ДТП 08:20
Стали известны лидирующие по потреблению водки регионы 08:12
Росздравнадзор проверит производителей презервативов 08:00
Бучневич и Шестеркин из "Нью-Йорк Рейнджерс" огорчили "Торонто" 07:56
Персональные данные россиян снова выставили на продажу в интернете 07:55
Мэрию Биробиджана эвакуировали из-за угрозы взрыва 07:42
WADA: На ЧМ-2022 по футболу Россия может сыграть в нейтральном статусе 07:32
Под Красноярском в массовой аварии столкнулись более 10 автомобилей 06:56
Россияне останутся на лайнере Diamond Princess в Японии до 20 февраля 06:50
Экипаж "Союза" закрыл люки перед отстыковкой от МКС 06:21
Автомобиль сбил пешеходов в Иерусалиме 06:20
Система госзакупок для помощи малому бизнесу появится в Венесуэле 05:58
В Приморье полицейского задержали по подозрению в убийстве казака 05:58
Власти Тайваня запретили въезд с материкового Китая из-за коронавируса 05:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
06.02.2020 08:39
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

В Китае усиливаются меры борьбы с эпидемией

На днях генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин председательствовал на очередном совещании Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, посвященного вопросам профилактики и контроля эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". В своей речи Си Цзиньпин заявил, что самой важной задачей на данный момент является тщательное выполнение распоряжений. "Мы должны предпринимать оперативные и решительные действия по сдерживанию распространения эпидемии", - подчеркнул китайский лидер.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Строгое исполнение приказов и запретов - это основной принцип в борьбе с распространением коронавируса нового типа. Комитеты КПК и правительства на всех уровнях должны твердо следовать единому командованию, координации и распоряжениям ЦК КПК.

С первого по десятое января по лунному календарю Постоянный комитет Политбюро ЦК два раза проводил совещания, на которых были приняты важные решения о предотвращении эпидемии и борьбе с ней. Это в полной мере демонстрирует тот факт, что безопасность жизни людей и их здоровье всегда рассматриваются в первую очередь. Реализация решений ЦК КПК напрямую связана с эффективностью профилактики и борьбы с эпидемией.

Один из примеров строгого соблюдения распоряжений удивил весь мир - всего за 10 дней в городе Ухань была построена больница Хоушэньшань. Более 8000 членов медицинских бригад со всей страны съехались в эпицентр распространения вируса, в самые короткие сроки были разрешены вопросы, связанные с нехваткой медперсонала, дефицитом медицинских масок и защитных костюмов, а также товаров первой необходимости.

Как сказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, сила китайской системы и эффективность предпринятых правительством мер "редко встречаются в мире".

Тем не менее, Китай признается в том, что в ходе борьбы с эпидемией были выявлены недостатки в управлении чрезвычайными ситуациями, а также в сфере здравоохранения и национальных резервов в борьбе с распространением коронавируса нового типа. В ключевой момент профилактики и борьбы с эпидемией высшее руководство Китая призвало тщательно выполнить работу и координировать силы по предотвращению и борьбе с распространением инфекции.

В настоящее время самой актуальной и важнейшей задачей в стране является то, чтобы сделать все возможное для лечения пациентов, обеспечить доставку медицинских защитных средств, снизить уровень смертности. Вспышка коронавируса является серьезным испытанием для китайской системы управления. А строгое исполнение приказов и запретов непременно позволит стране одержать окончательную победу над эпидемией.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

Число погибших при жесткой посадке Boeing в Стамбуле возросло до трех
СМИ: ПВО Сирии отражают ракетный удар по Дамаску
Россия заняла второе место по поставкам энергоносителей в США
Жертвами коронавируса в Китае стали 562 человека
Россияне останутся на лайнере Diamond Princess в Японии до 20 февраля