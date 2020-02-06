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06.02.2020 09:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе задержали мужчину с бриллиантом стоимостью в миллион рублей

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Уфимец стал фигурантом уголовного дела за контрабанду бриллианта, стоимость которого превышает миллион рублей. Вес драгоценного камня составил 2,27 карата. Об этом сообщили в Уфимской транспортной прокуратуре.

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По данным ведомства, выявили факт незаконного ввоза на территорию РФ бриллианта сотрудники республиканской таможни. Оперативники зафиксировали, как уфимец с контрабандой пересекает границу. Сообщается, что мужчина рассчитывал продать драгоценный камень на территории России.

Уфимская транспортная прокуратура признала законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела и взяла его расследование на особый контроль.

Как уточнили в надзорном органе, бриллиант относится к категории стратегически важных товаров. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 226.1 УК РФ "Контрабанда", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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