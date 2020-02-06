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06.02.2020 10:48
Рубрика: В мире

В украинском учебнике по географии нашли карту из компьютерной игры

Текст: Юрий Когалов

В выпущенном на Украине учебнике по географии для 6 класса среди иллюстраций обнаружилась карта из компьютерной игры. Об этом на своих страницах в Facebook рассказали сразу несколько пользователей.

Первой на этот казус обратила внимание журналистка Анна Чабарай. "Не знаю, действительно ли этим учебником пользуются во всех школах, но в некоторых в 6 классе на уроках географии точно изучают карты из игры Skyrim", - написала она, сопроводив пост фотографиями. При этом она напомнила о другом промахе министерства образования, допустившего, чтобы в учебнике истории появилась фотография-коллаж, на которой изображен актер Киану Ривз.

Фото: Chris Pizzello/Invision/AP
Фотомонтаж с Киану Ривзом напечатали в украинском учебнике истории

"Учебник по географии для 6 класса авторства Василия Пестушко и Ганны Уваровой, которые решили проиллюстрировать раздел "Земля на плане и карте" картой из известной компьютерной игры Skyrim. Так и хочется отправиться на поиски драконов", - продолжил тему блогер Иван Примаченко. По его словам, учебник составлен на государственные средства, прошел научную экспертизу и рекомендован минобразования Украины. Его тираж составил более 200 тысяч экземпляров.

Примаченко также припомнил историю с Киану Ривзом. "Не ожидал встречи с Киану Ривзом в украинском инструкции из мировой истории? И он тут как здесь, да еще и на знаменитой фотографии 1932 года, которую кто-то скрестил со знаменитым мемом. А авторы учебника, не долго думая, поставили ее в учебник. А почему бы и нет? Еще одно подтверждение того, что Киану бессмертен", - написал он.

Напомним, скандальная фотография с американским актером обнаружилась в учебнике "Всемирной истории" за 10 класс. В разделе "США в междувоенный период" напечатали знаменитый снимок "Обед на небоскребе". Фотография была сделана неизвестным фотографом в 1932 году. На ней изображены строители, которые обедают на одном из элементов высотного здания. В отредактированной версии рядом с рабочими сидит грустный Ривз с пирожком в руке.

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