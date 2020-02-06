Видео: 125 фильмов ушедшего десятилетия за восемь минут

Очередной титанический труд: 125 лучших, а также просто важных, примечательных и как минимум небезынтересных художественных (в том числе - анимационных) фильмов десятилетия "сжаты" ливерпульцем Алексом Куинном в восьмиминутный ролик.

При этом стоит отметить, что кадры не абы как "нарезаны" и накиданы - в работе прослеживается выверенная структура, последовательность и гармония. Отчего ролик то и дело выглядит гипнотически.

Правда, поиграться в традиционную угадайку - "узнай откуда кадр", - пожалуй, не получится: титры любезно сообщают название картин, постановщиков и годы выхода.

В ролик вошли кадры из фильмов, чьи премьеры состоялись с 2010 по 2019 год.

Эту и другие "сборки" Куинна можно увидеть на его vimeo-канале.