Власти Тайваня запретили въезд с материкового Китая из-за коронавируса

Администрация Тайваня ввела в четверг полный запрет на въезд с материковой части Китая. Такое решение принято в связи с распространением нового коронавируса 2019-nCoV.

По данным агентства Kyodo, местные власти также полностью закрыли въезд для иностранцев, прибывающих из специальных административных районов КНР Гонконга и Макао. Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией, однако, согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, считается одной из китайских провинций, пишет ТАСС.

Напомним, в конце прошлого года власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань центральной провинции Хубэй. Позже китайские специалисты установили, что возбудителем является новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, на территории КНР число зараженных достигло 27,4 тысячи. Не менее 562 человек скончались. В 23 странах мира зарегистрировано уже более 150 случаев инфицирования.